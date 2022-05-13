Житель Приморья из ревности сжег машину бывшей жены

Мужчину в Приморье подозревают в том, что он сжег машину своей бывшей жены из ревности и создал себе алиби. Об этом рассказал «Ридус».

Несколько месяцев назад жительница Уссурийска уже обращалась в полицию с заявлением о порче машины, утверждая, что подозревает бывшего мужа, который угрожал ей расправой. Тогда полиция не нашла доказательств вины мужчины. Однако недавно машина женщины сгорела. Полиция провела проверку. По версии следствия, поджог организовал экс-супруг пострадавшей, после чего организовал себе алиби. Однако после предоставления улик подозреваемый сознался.