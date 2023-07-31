Происшествия 31 июля 2023, 07:14 Житель поселка Грабари погиб под украинскими снарядами Глава Донецка Кулемзин: в поселке Грабари Куйбышевского района погиб мужчина РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Грабари в Куйбышевском районе Донецка. Один мирный житель погиб, еще один получил травмы, сообщил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела поселка Грабари Куйбышевского района, погиб мужчина. Еще один получил ранение», — написал он.

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Куйбышевский район Донецка 31 июля обстреляли шесть раз. Огонь вели артиллерийскими орудиями калибра 155 миллиметров из Карловки, Камышевски и Новоселовки Первой, выпустив, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, 21 снаряд. На улице Переяславской погиб мужчина 1992 года рождения.

Под обстрелами Донецка 29 июля пострадали два человека на улице Бирюзова Кировского района. В одну из квартир в Куйбышевском районе попал снаряд.