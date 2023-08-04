Происшествия 04 августа 2023, 13:08 Житель Подольска выбросил собаку из окна 11-го этажа МВД: полицейские задержали жителя Подольска, выбросившего собаку из окна 11-го этажа РИА «Новости»

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Полицейские в Подольске задержали 53-летнего местного жителя, выбросившего собаку из окна своей квартиры на 11-м этаже. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

ЧП произошло на Колхозной улице. Заявление в полицию подала 63-летняя женщина, ставшая очевидицей.

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Правоохранители начали проверку. По ее итогам вынесут процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Питомца экстренно отвезли в ветеринарную клинику. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», собака скончалась, несмотря на усилия врачей.

Ранее москвич до смерти забил кота своей сожительницы. Девушка не стала прощать живодера и написала заявление в полицию. Животное отвезли в больницу, где медики обнаружили у него кровоизлияние в мозг. Спустя сутки кот умер.

По факту ЧП на мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.