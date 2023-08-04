04 августа 2023, 13:08
Житель Подольска выбросил собаку из окна 11-го этажа
МВД: полицейские задержали жителя Подольска, выбросившего собаку из окна 11-го этажа
Полицейские в Подольске задержали 53-летнего местного жителя, выбросившего собаку из окна своей квартиры на 11-м этаже. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.
ЧП произошло на Колхозной улице. Заявление в полицию подала 63-летняя женщина, ставшая очевидицей.
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Правоохранители начали проверку. По ее итогам вынесут процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Питомца экстренно отвезли в ветеринарную клинику. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», собака скончалась, несмотря на усилия врачей.
Ранее москвич до смерти забил кота своей сожительницы. Девушка не стала прощать живодера и написала заявление в полицию. Животное отвезли в больницу, где медики обнаружили у него кровоизлияние в мозг. Спустя сутки кот умер.
По факту ЧП на мужчину завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Подольск
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