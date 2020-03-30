Житель Подольска угнал машину скорой. Останавливать пришлось стрельбой по колесам

Мужчина угнал одну из машин скорой в Подольске. Полицейские нашли автомобиль, на котором преступник пытался уехать. В итоге правоохранители прострелили колеса, а водителя задержали.

Автомобиль Подольской подстанции скорой медицинской помощи украли из гаражного бокса ночью 30 марта. Через некоторое время сотрудники ДПС нашли машину в тупике на улице Федорова, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Когда водитель увидел полицейских, он заблокировал двери, отказался выйти из скорой и резко нажал на газ. После этого он сдал назад и въехал в служебную машину ДПС, смяв капот, передний бампер и разбив фару. Затем мужчина снова поехал вперед, где стояли правоохранители. Полицейские открыли огонь по колесам. За три выстрела они пробили два левых колеса. Никто из людей не пострадал.

Угонщик попытался уехать с места случившегося, но за ним начали погоню. Водитель бросил скорую на улице Карла Маркса и бросился бежать через дворы, однако там его удалось задержать. Нарушитель оказался в состоянии алкогольного опьянения, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование.

Само место происшествия осмотрели. Полицейские забрали запись видеорегистратора, пулю, куртку, следы рук с водительской двери и другие улики. Проводится служебная проверка.