Житель Подольска наткнулся на труп младенца во время прогулки

В Подольске прохожий во время прогулки обнаружил труп новорожденного ребенка. Причины смерти пока неизвестны. Следователи начали проверку.

В понедельник, 5 октября, местный житель выгуливал в лесополосе собаку, когда обнаружил тело малыша, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве отметили, что на место происшествия незамедлительно выехали криминалисты и следователи. В ходе осмотра эксперты нашли бутылку и полиэтиленовый пакет. По предварительным данным, смерть наступила неделю назад. Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что найденный труп был без ног.

Пока неясно, был ли ребенок живо- или мертворожденным. После проведения судебно-медицинской экспертизы можно будет выяснить, что стало причиной смерти.

Неделю назад в приюте для животных на улице Вольской на юго-востоке Москвы был обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранами. По предварительным данным, погибший работал управляющим в этом приюте. Неизвестные пробрались на территорию и нанесли смертельный удар в шею. Возбуждено уголовное дело.