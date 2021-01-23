Житель Подмосковья погиб из-за пожара в гараже. Он снимал бензобак у машины

Мужчина погиб во время пожара в гараже в Краснознаменске. Возгорание началось, когда он ремонтировал автомобиль. Вместе с ним внутри находился подросток — он выжил.

Об этом РИА «Новости» сообщили в ГСУСК России по Подмосковью. Там уточнили, что вместе с мужчиной в гараже был 14-летний подросток, который пострадал. Ведомство начало проверку случившегося.

«Организована проверка по факту возгорания в гаражном боксе, расположенном в городе Краснознаменске, повлекшем причинение телесных повреждений несовершеннолетнему 2006 года рождения, а также смерть местного жителя 1995 года рождения», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, пожар начался во время ремонта автомобиля. Мужчина и подросток снимали бензобак, и в этот момент топливо попало на грелку. Следователи уже осмотрели место происшествия, чтобы выяснить точные причины пожара, они назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.