Происшествия 13 апреля 2023, 22:01 Житель Подмосковья нашел в лесу новый гранатомет Baza: житель Подмосковья нашел новый гранатомет в упаковке у деревни Деньково РИА «Новости»

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Житель Подмосковья случайно нашел новый гранатомет в лесу у деревни Деньково. Упакованное в коробку оружие лежало в 20 метрах от дороги, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина заметил оружие, когда ехал в лес выкинуть выкопанный на участке корень. По виду коробка была негрязная и выглядела довольно новой, как будто оружие выбросили совсем недавно.

На месте происшествия работают полицейские. По информации «360», журналистам запретили вести съемку с места обнаружения гранатомета. Сотрудники правоохранительных органов отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что крупный тайник с боеприпасами обнаружили близ поселка городского типа Чаплинка Херсонской области. В схроне находилось контактные взрыватели, пороховые заряды для РПГ и другие виды снарядов.