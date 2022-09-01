Житель Петрозаводска разбил стекло такси

Все новости
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:54
Участники фестиваля «Спасская башня» выступили у стен главного храма ВС России
Мир
03 сентября 2022, 23:54
Эрдоган пригрозил Греции высокой ценой при ухудшении отношений с Турцией
Реклама
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:28
Победителем турнира «Короли коробок» стала команда «Подрезково» из Химок
Мир
03 сентября 2022, 23:09
Французский журналист заявил, что Россия купается в деньгах благодаря санкциям
Подмосковье
03 сентября 2022, 23:08
Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи ГИА введут в Подмосковье
Общество
03 сентября 2022, 22:50
Заблудившегося в тундре пенсионера нашли в Красноярском крае
Подмосковье
03 сентября 2022, 22:49
Фестиваль «Город А» торжественно открыли в Красногорске
Мир
03 сентября 2022, 22:28
«Изменится лишь имя». Немцев не обрадовало назначение нового украинского посла
Подмосковье
03 сентября 2022, 22:13
Выставка акварели Константина Буйко состоялась в городском округе Лобня