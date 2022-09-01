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Происшествия

01 сентября 2022, 23:53

Житель Петрозаводска разбил стекло такси

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Житель Петрозаводска камнем разбил стекло автомобиля такси. Об этом сообщил «карелinform» со ссылкой на местные паблики в социальной сети «ВКонтакте».

Пассажир повредил машину на улице Горького, когда ехал вместе с девушкой от гостиницы «Карелия».

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Он хотел разбить еще одно стекло, но брошенный камень угодил молодому человеку в руку.

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Водитель такси уточнил, что обратился с заявлением в правоохранительные органы.

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