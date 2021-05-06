Житель Петрозаводска обокрал пенсионерку в Петербурге под видом мастера по домофону

Житель Петрозаводска обокрал 84-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. Он представился мастером по ремонту домофона и вынес из ее квартиры сумку с деньгами. Об этом рассказал начальник УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга Кирилл Саприко.

Пенсионерка обратилась в полицию 3 мая. Она сообщила, что в ее квартиру на улице Шателена пришел неизвестный, который представился мастером по ремонту домофонов и убедил в наличии определенных неполадок в работе устройства.

Он сымитировал проведение сложной диагностики и починки системы. Разобрав домофон, он потребовал оплатить услуги. Но женщина засомневалась в квалификации мастера. Она решила выйти и спросить совета у соседки. При этом незнакомец ненадолго остался один в квартире.

«По домофону позвонили мне. Сказали, что по поводу починки домофона. Я пропустила, он показал удостоверение, какую-то бумажку. Я даже номер этого удостоверения записала. Говорит: надо поменять элемент. Я сказала, что денег никаких давать не буду и пошла к соседке. Я захожу в квартиру — сумочки нет», — рассказала пострадавшая.

В сумочке оказалась небольшая сумма наличных и банковская карта, рядом с которой была бумажка с ПИН-кодом. Через какое-то время с карты пенсионерки были списаны 60 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские оперативно задержали 29-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчина безработный. Оперативники выяснили, что украденные средства задержанный потратил на совместный с друзьями досуг.