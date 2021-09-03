Конфликт из-за уборки между соседями по коммунальной квартире закончился стрельбой из травматического пистолета «Оса». В результате с травмой лица в больницу увезли женщину. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел между мужчиной и женщиной. Они сидели на кухне квартиры в доме на Октябрьской набережной и ругались по поводу уборки. В какой-то момент сосед схватил лежащий на тумбочке травматический пистолет, принадлежащий другому жильцу, и пригрозил женщине, что выстрелит ей в лицо.

После выстрела мужчина самостоятельно вызвал полицию и врачей.

Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка. Оружие у него изъяли. Пострадавшую доставили в больницу. Как сообщила «Фонтанка», женщину доставили в реанимацию, а после провели операцию. Пострадавшая соседа не сдала и заявила, что в нее выстрелил неизвестный около дома, где она живет.