Житель Петербурга заступился за кондуктора в троллейбусе и избил хулигана. Видео

Пьяный пассажир троллейбуса в Петербурге ударил по лицу женщину-кондуктора, которая попросила его оплатить проезд. Ей на помощь пришел другой мужчина: он избил агрессивного хулигана и залил его газом из баллончика. Инцидент попал на видео, которое разошлось в соцсетях.

На кадрах видно, как пьяный мужчина, пошатываясь, стоит возле средних дверей. Контролер обращается к нему с просьбой оплатить проезд, за что немедленно получает в лицо.

На помощь женщине пришел другой пассажир. В салоне началась драка, люди стали выходить из троллейбуса.

Победу одержал заступник: он как следует поколотил хулигана, залил его газом из баллончика и напоследок ударил ногой по голове. Ближе к развязке в салон пришел крупный мужчина, который вызвал полицию.