Происшествия 22 января 2024, 16:47 Житель Петербурга зарезал супругу и получил восемь лет колонии

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Фрунзенский районный суд вынес приговор жителю Северной столицы, которого обвинили в жестоком убийстве жены. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Установлено, что летом 2022 года между супругами разгорелся конфликт. В ходе ссоры фигурант схватил нож и не менее 22 раз ударил жену. Пострадавшая скончалась на месте.

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Злоумышленнику назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.