В Санкт-Петербурге зарезали 64-летнего мужчину и ранили ножом женщину. По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего молодого человека, сообщил РЕН ТВ.

Все случилось на улице Пушкинская в частном доме. Мужчины выпивали, и в какой-то момент между ними возник конфликт. Парень схватился за нож и нанес несколько ударов отчиму и своей матери, отметило издание.

На место прибыли медики. Они погрузили раненого в карету скорой помощи, но он скончался по дороге в больницу. Что стало с матерью задержанного — неизвестно.

Молодого человека задержали и поместили в изолятор. Источники телеканала заявили, что ранее его привлекали к ответственности за применение насилия и оскорбление представителя власти.

В городе Судогда человека убили из-за 100 рублей. По версии следствия, местный житель зарезал прохожего, потому что он отказался дать денег на выпивку.