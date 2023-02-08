Происшествия 08 февраля 2023, 12:22 Житель Петербурга выбросил тело женщины на лестничную площадку дома

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В Петербурге к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что ее 52-летний сосед вынес на лестничную площадку тело человека. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Случай произошел накануне на Бухарестской улице. Прибывшие на указанное место полицейские обнаружили труп женщины с обожженными руками и ногами, написал «Ридус».

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Мужчину, который может быть причастен к смерти женщины, задержали. Сейчас полиция проводит расследование.

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