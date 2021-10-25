Житель Петербурга выбросил собаку с 9-го этажа

Инцидент произошел вечером 24 октября на улице Туристской в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мужчина, поругавшись с падчерицей, выбросил из окна девятого этажа ее собаку. Об этом написали «Невские новости».

Действия происходили на глазах у 14-летней девочки. Она и обратилась в полицию, рассказав о преступлении. По словам школьницы, собака погибла на месте от полученных травм.

По факту преступления сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.