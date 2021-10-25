25 октября 2021, 17:15
Житель Петербурга выбросил собаку с 9-го этажа
Конфликт с падчерицей подтолкнул мужчину на преступление с животным
Инцидент произошел вечером 24 октября на улице Туристской в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мужчина, поругавшись с падчерицей, выбросил из окна девятого этажа ее собаку. Об этом написали «Невские новости».
Действия происходили на глазах у 14-летней девочки. Она и обратилась в полицию, рассказав о преступлении. По словам школьницы, собака погибла на месте от полученных травм.
По факту преступления сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.