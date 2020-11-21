Житель Петербурга выбросил ребенка-инвалида в окно

В Санкт-Петербурге 34-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство. Следствие считает, что он скинул с третьего этажа жилого дома 13-летнего мальчика. В результате ребенок получил ушибы, но остался жив.

«По данным следствия, подозреваемый вечером 20 ноября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Дыбенко, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, перекинул его через оконный проем лоджии <…> и сбросил вниз с высоты третьего этажа», — говорится в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Расследование дела продолжается, следователи выясняют обстоятельства и мотивы преступления.

По данным Telegram-канала Life Shot, задержанный приходится мальчику отчимом и после того, как скинул мальчика, спрыгнул вслед за ним. Оба они живы. По неподтвержденной информации, мужчина вместе со своим пасынком состоят на учете полиции.

В Татарстане следователи возбудили уголовное после избиения 11-летнего ребенка. В преступных действиях следствие подозревает его отчима, уточняет RT.