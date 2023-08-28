Происшествия 28 августа 2023, 19:05 Житель Петербурга выбросил из окна сожительницу. Возбуждено уголовное дело

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В Санкт-Петербурге местные жители нашли под окнами многоквартирного дома 41-летнюю женщину, которая сообщила, что ее выбросил из окна ее сожитель. Об этом рассказал Piter.TV.

Случай произошел накануне на Купчинской улице. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее сочетанную кататравму, закрытую черпено-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытую травму желудка с повреждением внутренних органов, закрытый перелом костей таза.

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Во время допроса подозреваемый рассказал, что якобы его сожительница выпала из окна сама. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.