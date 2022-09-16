Житель Петербурга во время обороны убил родственника | 360°

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Житель Петербурга во время обороны убил родственника

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Инцидент произошел в четверг, 15 сентября, на Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга. Об этом написало издание «Мэшсити».

Убивший родственника мужчина сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Прибывшие на указанное место правоохранители обнаружили труп мужчины 1986 года рождения.

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Во время допроса мужчина рассказал, что между ним и его родственником произошел конфликт. В какой-то момент его племянник схватил нож и хотел ударить мужчину, но не успел. Подозреваемый в целях обороны также взял нож и ударил им оппонента в шею, после чего вызвал скорую помощь.

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Полицейские выяснили, что убитый состоял в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

Санкт-Петербург

Убийства

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