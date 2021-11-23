Житель Петербурга в результате падения с 3-го этажа сломал позвоночник

В Санкт-Петербурге на улице Луначарского молодой человек выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома. Инцидент случился рано утром 23 ноября, сообщили «Невские новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Прибывшие на место медики диагностировали у пострадавшего травму груди, ушиб легких и компрессионный перелом позвонков. Сразу же после поступления в больницу, молодому человеку провели операцию.

Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. О том, что стало причиной инцидента, предстоит выяснить правоохранительным органам.