Происшествия 03 апреля 2023, 13:51 Житель Петербурга в ярости поджег дорогостоящую иномарку после ДТП

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Житель Санкт-Петербурга попал в аварию, после чего вышел из себя и поджег автомобиль. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Ситуация произошла 2 апреля на Выборгском шоссе. Водитель Mercedes-Maybach не справился с управлением, из-за чего автомобиль занесло. Тогда мужчина пошел на ближайшую АЗС, взял там бензин, после чего облил машину и поджег.

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Иномарка полностью выгорела. Водитель получил ожоги лица, шеи, грудной клетки, ушей и рук. Также врачи диагностировали у него алкогольную интоксикацию. Мужчину доставили в медицинское учреждение, написали Nation News.