Житель Петербурга уснул за рулем и протаранил автомобиль в центре города

Житель Санкт-Петербурга стал участником ДТП в центре города. Он врезался в припаркованный автомобиль. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на тематические группы в социальных сетях.

Ситуация произошла сегодня утром, 1 марта, на набережной реки Фонтанки. Сам виновник аварии признался, что уснул за рулем и потерял управление. После этого автомобиль выехал на тротуар и врезался в припаркованный автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.