Житель Петербурга упал на рельсы в метро и сломал пятку

На станции метро «Невский проспект» в Санкт-Петербурге местный житель случайно упал на рельсы и сломал себе пятку. Об этом написал сайт «МК в Питере».

По словам сотрудников метрополитена, мужчина столкнулся с неизвестным парнем у края платформы, потерял равновесие и рухнул на рельсы, по которым ездят поезда в сторону «Парнаса», сообщила Neva.Today.

Пострадавший обратился в поликлинику Приморского района, где врачи диагностировали у него закрытый перелом бугра правой пяточной кости без отломков. После осмотра его отпустили домой.