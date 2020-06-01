Житель Петербурга упал на клумбу из окна квартиры

Пострадавший 1980 года рождения в момент, когда его нашли в клумбе, был в сознании. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что сам выпал из окна квартиры. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Попасть в квартиру потерпевшего не удалось, дверь никто не открыл.