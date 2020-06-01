    01 июня 2020, 11:49

    Житель Петербурга упал на клумбу из окна квартиры

    Анастасия Кременчугская

    В Санкт-Петербурге на проспекте Маршала Жукова полицейские обнаружили мужчину в клумбе. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на пятом или шестом этаже. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Пострадавший 1980 года рождения в момент, когда его нашли в клумбе, был в сознании. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что сам выпал из окна квартиры. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Попасть в квартиру потерпевшего не удалось, дверь никто не открыл.