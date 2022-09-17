Мужчина угнал разбитую машину с помощью фургона в Ленинградской области | 360°

Происшествия 17 сентября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина угнал разбитую машину с помощью фургона в Ленинградской области

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Сотрудники дорожной полиции Кировского района Ленинградской области остановили водителя фургона, который буксировал на жесткой сцепке кроссовер. В ходе проверки удалось выяснить, что автомобиль на прицепе ему не принадлежит. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники органов выяснили, что злоумышленник решил украсть попавшую в ДТП иномарку, которая располагалась на посту ДПС на 71 километре КАД. Автомобиль мужчина планировать разобрать, а после продать.

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«Похититель был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол», — отметили в ведомстве.

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