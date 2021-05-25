Житель Петербурга угнал машину таксиста после ссоры с ним

Правоохранители Петербурга разыскивают мужчину, угнавшего машину на Шепетовской улице. От его действий пострадал водитель такси. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина обратился к полицейским еще 23 мая. Он рассказал, что у него случился конфликт с двумя пассажирами. Один из них решил ответить на это угоном его Hyundai Solaris, когда водитель отвлекся.

Полицейские быстро отреагировали на произошедшее и решили перехватить иномарку. Найти машину, пренадлежающую таксопарку, смогли лишь на следующий день на парковке ТЦ на Брантовской дороге. В машине нарушителя не было.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Злоумышленника разыскивают.