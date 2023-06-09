09 июня 2023, 13:16
Житель Петербурга угнал машину каршеринга, угрожая водителю пистолетом
Сотрудники полиции Петроградского района Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, который угнал автомобиль каршеринга с применением оружия. Об этом сообщил сайт «Петроград».
Правоохранители установили, что местный житель подошел к водителю иномарки и стал ему угрожать пистолетом. После этого неизвестный угнал арендованную потерпевшим машину.
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Как сообщил сайт «Патрульный Петербурга», предполагаемого злоумышленника объявили в розыск, следователи возбудили уголовное дело.
Уголовное дело
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