Происшествия 09 июня 2023, 13:16 Житель Петербурга угнал машину каршеринга, угрожая водителю пистолетом

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Сотрудники полиции Петроградского района Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, который угнал автомобиль каршеринга с применением оружия. Об этом сообщил сайт «Петроград».

Правоохранители установили, что местный житель подошел к водителю иномарки и стал ему угрожать пистолетом. После этого неизвестный угнал арендованную потерпевшим машину.

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Как сообщил сайт «Патрульный Петербурга», предполагаемого злоумышленника объявили в розыск, следователи возбудили уголовное дело.