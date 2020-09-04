Житель Петербурга удерживал и насиловал свою бывшую супругу

Инцидент происходил в одном из домов по улице Планерная в Санкт-Петербурге. Сообщение о насильственных действиях поступило в полицию, написал сайт «ПолитЭксперт». Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого.

Против мужчины возбудили уголовное дело.