04 сентября 2020, 13:19
Житель Петербурга удерживал и насиловал свою бывшую супругу
36-летний безработный мужчина насильно удерживал в своей квартире бывшую супругу. Он также совершал насильственные действия в отношении женщины. Об этом сообщил Рен ТВ.
Инцидент происходил в одном из домов по улице Планерная в Санкт-Петербурге. Сообщение о насильственных действиях поступило в полицию, написал сайт «ПолитЭксперт». Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого.
Против мужчины возбудили уголовное дело.