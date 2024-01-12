Происшествия 12 января 2024, 12:49 Житель Петербурга ударил ножом приезжего из Мурманской области

Читать 360tv в

Случай с ножевым ранением произошел накануне в квартире на улице Бестужева в Петербурге. Неработающий горожанин ранил приезжего из Мурманской области. Об этом написала Gazeta.SPb со ссылкой на УМВД России по Красногвардейскому району.

Сообщается, что конфликт между двумя мужчинами произошел на фоне совместного употребления алкогольных напитков. Пострадавшего после ранения госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами грудной клетки справа.

Реклама

Подозреваемого поместили под стражу. Расследование дела продолжается.