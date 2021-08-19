Житель Петербурга ударил девушку отверткой из-за домашнего питомца

Инцидент произошел накануне между двумя возлюбленными в Санкт-Петербурге. Во время ссоры с молодым человеком девушка забрала их общего кота и ушла из квартиры. Мужчине такой поступок не понравился, он тут же решил отомстить, рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

В сообщении уточняется, что во время ссоры Наталья и Денис начали делить своего черного кота. После того, как девушка схватила животное и ушла за дверь, молодой человек догнал их, ударил Наталью по лицу, а затем пырнул отверткой в живот. Далее мужчина забрал питомца и унес его с собой.

Сейчас девушка находится в больнице, а мужчину поместили в изолятор временного содержания. Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.