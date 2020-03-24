Житель Петербурга стрелял в собак из-за того, что они «кидались фекалиями»

Стало известно, что мужчина страдает от психического расстройства. Из своей квартиры он отслеживал собак и стрелял по ним из пневматического пистолета. По словам обвиняемого, он отвечал животным, которые «бросались фекалиями».

Сотрудники полиции изъяли оружие и выяснили, что задержанного судили уже не один раз. Несколько лет назад мужчину избавили от уголовного наказания и направили в психиатрическую больницу.