24 марта 2020, 14:25
Житель Петербурга стрелял в собак из-за того, что они «кидались фекалиями»
Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на своего соседа, потому что он стрелял по собакам. В отделении задержанный пояснил, что собаки «кидались фекалиями». Об этом сообщили «Невские новости».
Стало известно, что мужчина страдает от психического расстройства. Из своей квартиры он отслеживал собак и стрелял по ним из пневматического пистолета. По словам обвиняемого, он отвечал животным, которые «бросались фекалиями».
Сотрудники полиции изъяли оружие и выяснили, что задержанного судили уже не один раз. Несколько лет назад мужчину избавили от уголовного наказания и направили в психиатрическую больницу.