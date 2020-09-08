Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела после нападения на полицейских

Полиция возбудила уголовное дело в отношении напавшего на полицейских в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В воскресенье, 6 сентября, примерно в 19:30 на Каменноостровском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки, за рулем которой был 28-летний местный житель. Пассажиры мотоцикла получили травмы средней степени тяжести, пишет ИА «Невские новости».

Приехавшие на место инспекторы ГИБДД столкнулись с активным сопротивлением предполагаемого виновника аварии. По словам правоохранителей, водитель автомобиля пытался сбежать. При задержании мужчина нанес телесные повреждения сотрудникам ДПС. Врачи оказали им необходимую помощь.

Представители правопорядка возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.