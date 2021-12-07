Житель Петербурга спас несколько человек из пожара

Житель Санкт-Петербурга во время пожара спас двоих мужчин, а также двух домашних питомцев. Об этом сообщили «Питерские заметки» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Во время прогулки мужчина заметил, что в доме на Смоленской улице горит квартира. Он побежал к месту происшествия. Там он нашел двоих мужчин без сознания и поочередно перенес их в безопасное место, передали Nation News.

Он продолжал оказывать помощь даже после приезда спасателей. Он спас также кота и собаку, затем он помог выбраться на улицу маленькой девочке.