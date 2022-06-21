21 июня 2022, 16:57
Житель Петербурга скончался в пожаре на проспекте Кузнецова
Серьезный пожар произошел в многоквартирном доме Красносельского района Санкт-Петербурга. В результате один человек погиб. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной столицы.
Трехкомнатная квартира загорелась на проспекте Кузнецова. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 19 человек личного состава, а также четыре автомобиля спецтехники. На месте происшествия спасатели нашли труп мужчины. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, а также личность пострадавшего.