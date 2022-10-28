Житель Петербурга решил пострелять из пистолета во время работы экскаватора | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 12:48 Житель Петербурга решил пострелять из пистолета во время работы экскаватора

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Инцидент произошел в четверг, 27 октября, в Петроградском районе Петербурга. Мужчина решил пострелять во время работы экскаватора на улице Ленина. Об этом написала Neva.Today.

Очевидцы сообщили, что хулиган производил выстрелы с пятого этажа дома № 20 из пневматического пистолета.

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Мужчину задержали и доставили в изолятор. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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