Житель Петербурга решил пострелять из пистолета во время работы экскаватора | 360°

28 октября 2022, 12:48
Житель Петербурга решил пострелять из пистолета во время работы экскаватора
Инцидент произошел в четверг, 27 октября, в Петроградском районе Петербурга. Мужчина решил пострелять во время работы экскаватора на улице Ленина. Об этом написала Neva.Today.
Очевидцы сообщили, что хулиган производил выстрелы с пятого этажа дома № 20 из пневматического пистолета.
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Мужчину задержали и доставили в изолятор. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
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Санкт-Петербург
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