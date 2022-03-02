Житель Петербурга ранил соседа ножом в живот

Житель Санкт-Петербурга ранил своего соседа ножом, потому что тот сделал ему замечание за шум. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла ночью 1 марта на лестничной площадке в доме № 51 на Варшавской. Пострадавший вышел на лестничную площадку, чтобы попросить соседа не устраивать шум. У мужчин завязался конфликт, который перерос в ссору. В результате 31-летний мужчина нанес удар ножом своему оппоненту. Пострадавшего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полицейским удалось задержать злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.