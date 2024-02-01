01 февраля 2024, 14:55
Житель Петербурга предстанет перед судом за кражу iPhone из припаркованной машины
Уголовное дело, возбужденное в отношении 47-летнего жителя Петербурга, передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в краже дорогостоящего гаджета. Об этом сообщил Petrograd.
Преступление было совершено во дворе на улице Софийской. По данным прокуратуры, фигурант пробрался в припаркованную машину BMW, откуда похитил iPhone.
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Злоумышленник спрятал смартфон под деревом на улице Белы Куна. Он собирался забрать устройство позже, однако был задержан.
Санкт-Петербург
Кражи
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