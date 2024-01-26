Происшествия 26 января 2024, 13:48 Житель Петербурга предстанет перед судом по делу о смертельной драке 11-летней давности

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Уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летнего жителя Северной столицы, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Преступление было совершено весной 2013 года в квартире на Гороховой улице. Тогда хозяин жилплощади заподозрил одного из гостей-собутыльников в краже денег. Фигурант жестоко избил оппонента, из-за чего тот скончался.

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Злоумышленник запугал свидетелей и избежал ответственности, однако спустя 10 лет сам написал явку с повинной. Вскоре мужчина предстанет перед судом.