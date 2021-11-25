Житель Петербурга пожаловался на стрельбу в Московском районе города

Сотрудникам полиции Санкт-Петербурга поступил звонок от местного жителя, который рассказал, что неизвестный водитель Kia Ceed выстрелил из пистолета в сторону его автомобиля марки Toyota и скрылся. Об этом написали «Невские новости».

Сразу же после обращения правоохранители выехали в Московский район на улицу Ленсовета, где и происходила стрельба. Стражам порядка удалось выяснить, кому принадлежит автомобиль Kia. По факту хулиганства следователи завели уголовное дело.

Уточняется, что автомобиль Toyota, по которому стреляли неизвестные, получил значительные повреждения.