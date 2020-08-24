Житель Петербурга потерял более 760 тысяч в онлайн-игре

Петербуржец обратился в суд, чтобы вернуть свои 763 тысячи рублей, которые списали с его карты для игры «Великий султан». Однако Пушкинский районный суд отказал ему в иске.

По данным потерпевшего, 10 сентября 2018 года он согласился с пользовательским соглашением приложения, когда устанавливал игру. По его словам, до июля 2019 года с его карты периодически снимались деньги. В общей сложности списали порядка 763 тысяч рублей. Однако о списаниях мужчина не догадывался, так как решил сэкономить на сообщениях от банка и отключил функцию уведомления о тратах.

Мужчина обратился в суд с просьбой вернуться ему деньги, а также обязать разработчиков приложения выплатить штраф из-за несоблюдения удовлетворения требований потребителя, написал сайт «Невские новости».