Жительница Петербурга пострадала в результате непогоды

Женщина пострадала в результате разгула непогоды в Санкт-Петербурге. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«Санкт-Петербург: произошло падение 32 деревьев, повреждены четыре автомобиля, пострадал один человек. <…> Упала остановка общественного транспорта, пострадала женщина 1981 года рождения, она госпитализирована с переломом плеча», — привел сообщение ведомства ТАСС.

Больше всего непогода затронула Курортный, Петродворцовый и Приморский районы города. Глава Петербурга Александр Беглов поручил как можно быстрее устранить все последствия ливней и сильного ветра.

Как уточнила пресс-служба правительства города, губернатор поручил восстановить энергоснабжение, а также убрать все поваленные ветром деревья с дорог и тротуаров. Все коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале, что в Петербурге выпало больше четверти месячной нормы осадков.