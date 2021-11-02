Житель Петербурга попытался угнать Hyundai Porter, но был задержан

Инцидент произошел накануне на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге. Местный житель попытался угнать автомобиль марки Hyundai Porter, однако был задержан сотрудниками ДПС. Об этом написали «Невские новости».

Правоохранители сразу после звонка в дежурную часть выдвинулись на место угона. Там они увидели мужчину, который завел чужую машину и начал движение. Однако уехать ему так и не удалось, его задержали.

По предварительной информации, 30-летний петербуржец разбил стекло в автомобиле и с помощью ключей, которые находились в замке зажигания, завел автомобиль, принадлежащий 45-летней женщине. По факту угона возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.