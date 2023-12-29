Происшествия 29 декабря 2023, 15:30 Житель Петербурга попал в реанимацию после нападения пьяной матери

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Петербургские медики госпитализировали местного жителя, который серьезно пострадал при нападении пожилой матери. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Нападение произошло в квартире на Ленинском проспекте. По данным полиции, пенсионерка, находясь в состоянии опьянения, ударила сына ножом. Причиной стал длительный конфликт.

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Потерпевшему потребовалась помощь врачей. Его поместили в реанимационное отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.