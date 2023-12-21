Происшествия 21 декабря 2023, 16:10 Житель Петербурга получил восемь лет колонии за убийство жены в ходе ссоры

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Суд вынес приговор жителю Петербурга, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина, находясь в квартире в Зеленогорске, поссорился с супругой. В ходе конфликта он схватил нож и ударил женщину в область живота. Потерпевшая скончалась по пути в больницу.

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Фигуранту назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.