Происшествия 18 января 2024, 17:20 Житель Петербурга получил условный срок по делу об избиении и вымогательстве

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Петродворцовый районный суд вынес приговор жителю Северной столицы, который попал под статью за избиение и вымогательство. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Установлено, что мужчина в состоянии опьянения проник в квартиру своего знакомого. Он нанес травмы хозяину жилища и потребовал 20 тысяч рублей, угрожая убийством.

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В ходе разбирательств было осуществлено примирение сторон. В связи с этим злоумышленнику назначили наказание в виде двух лет условно.