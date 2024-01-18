18 января 2024, 17:20
Житель Петербурга получил условный срок по делу об избиении и вымогательстве
Петродворцовый районный суд вынес приговор жителю Северной столицы, который попал под статью за избиение и вымогательство. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.
Установлено, что мужчина в состоянии опьянения проник в квартиру своего знакомого. Он нанес травмы хозяину жилища и потребовал 20 тысяч рублей, угрожая убийством.
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В ходе разбирательств было осуществлено примирение сторон. В связи с этим злоумышленнику назначили наказание в виде двух лет условно.
Санкт-Петербург
Избиения
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