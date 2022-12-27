Происшествия 27 декабря 2022, 23:53 Житель Петербурга получил травмы из-за пожара в трехкомнатной квартире

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Серьезный пожар произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Там загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

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Ситуация произошла 27 декабря на проспекте Пархоменко. Огонь охватил квартиру № 43. Огонь охватил площадь в десять квадратных метров. В тушении задействовали десять человек личного состава, а также две единицы спецтехники. В результате пострадал хозяин квартиры.