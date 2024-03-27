27 марта 2024, 18:11
Житель Петербурга пойдет под суд за убийство беременной сожительницы
В Петербурге пройдет суд над жителем Всеволожского района, которого обвиняют в убийстве беременной сожительницы. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Ленинградской области.
Еще в мае 2023 года между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт. Мужчина задушил 19-летнюю возлюбленную, зная, что она находится в положении.
Реклама
На петербуржца завели уголовное дело «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».
Санкт-Петербург
Убийства
Реклама
Реклама