Происшествия 27 марта 2024, 18:11 Житель Петербурга пойдет под суд за убийство беременной сожительницы

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В Петербурге пройдет суд над жителем Всеволожского района, которого обвиняют в убийстве беременной сожительницы. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Ленинградской области.

Еще в мае 2023 года между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт. Мужчина задушил 19-летнюю возлюбленную, зная, что она находится в положении.

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На петербуржца завели уголовное дело «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».