Пожар произошел в СНТ «Петроградское» в Кировском районе Ленобласти. В результате погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла в полночь сегодня, 9 июня. На место происшествия прибыли 12 спасателей и три единицы техники. Площадь возгорания составила 80 квадртаных метров. После того, как спасателям удалось справиться с огнем, на пепелище обнаружили тело 56-летнего мужчины.