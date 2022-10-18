Житель Петербурга поджег квартиру бывшей возлюбленной и получил тюремный срок | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 16:33 Житель Петербурга поджег квартиру бывшей возлюбленной и получил тюремный срок

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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор в отношении местного жителя, который поджег квартиру бывшей возлюбленной. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

По данным ведомства, 14 ноября 2021 года мужчина пришел в дом к девушке, которая проживала на Союзном проспекте. Он поджег ее вещи, из-за чего в помещении случился пожар.

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После этого мужчина вышел на улицу и начал снимать происходящее на видео. Затем он отправил кадры хозяйке квартиры.

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Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.