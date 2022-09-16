Житель Петербурга ограбил пенсионера на сумму в 1,5 млн руб | 360°

Происшествия 16 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Житель Петербурга ограбил пенсионера на сумму в 1,5 млн руб

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В Санкт-Петербурге полиция задержала местного жителя, который ограбил пенсионера на сумму в 1,5 миллиона рублей. Инцидент произошел 12 сентября на Московском проспекте, написал сайт «МК в Питере».

По предварительной информации, грабитель пришел в квартиру к пожилому мужчине, где и забрал указанную сумму.

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Московский районный суд Петербурга принял решение оставить подозреваемого под стражей еще на 72 часа, пока защитники заняты сбором документов.

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