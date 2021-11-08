Житель Петербурга нашел тело 16-летней дочери

Житель Санкт-Петербурга рассказал сотрудникам полиции о том, что утром зашел в комнату своей 16-летней дочери и обнаружил ее мертвой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла около семи часов утра. Мужчина рассказал, что планировал разбудить дочь в школу, однако нашел ее бездыханной. Записки рядом с девочкой не было.

Семью погибшей характеризуют как благополучную, она не состояла на учете. Кроме того, конфликтов между родственниками в последнее время также не было.